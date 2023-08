WIN. Doe mee & win een fotoshoot met je huisdier voor Dag Allemaal

Je huisdier is je beste maatje. Hij maakt elke dag mooier en biedt troost wanneer het wat moeilijker gaat. Jouw hond, kat, paard of cavia verdient het allerbeste, net als alle andere dieren. Want de strijd voor dierenrechten blijft nodig. Met Werelddierendag op 4 oktober in het vooruitzicht trakteert dierenrechtenorganisatie GAIA één baasje en huisdier op een fotoshoot voor Dag Allemaal. Klinkt beestachtig leuk? Zo maak je kans om te winnen.

Bezorg ons vóór 31/08/2023 om 23u59 het tofste, grappigste of gekste kiekje van jou en je huisdier. Je kan poseren met je hond of kat, maar ook met een ezel, cavia, paard, konijn, hamster, koe, varken, schaap, geit, rat, muis of fret maak je kans om te winnen. Vertel ons ook waarom dierenrechten voor jou zo belangrijk zijn. Vind je het mensonterend om te zien dat varkens in een veel te kleine stal leven? Of breekt je hart wanneer kalfjes vlak na de geboorte gescheiden worden van hun moeder? En verdienen kuikentjes een vrijer, zorgelozer leven dan opgehokt in een kooi te zitten wachten tot ze groot genoeg zijn om geslacht te worden?

Het winnende duo schittert op de cover van Dag Allemaal op 3 oktober, Werelddierendag. Zet bij je inzending je beste pootje maar voor. Want hoe origineler je foto en hoe groter je hart voor dieren en hun rechten, hoe meer kans je maakt om te winnen. Als jij en je huisdier de winnaars zijn, word je daarvan op de hoogte gebracht vóór 5/09 voor 18 uur.

Steun GAIA

Maar ook zonder fotoshoot is het belangrijk om te blijven strijden voor dierenrechten. Wil je GAIA helpen om onze geliefde dieren een plekje in de grondwet te geven? Teken de petitie en draag je steentje bij aan een beter dierenwelzijn in België.

Stuur hier je foto en motivatie in. Succes! Terwijl je nadenkt over je motivatie, kan je GAIA steunen in haar strijd voor dierenrechten. Kijk op gaia.be.