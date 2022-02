Wil jij getuigen over je zoektocht naar een woning?

Vermiste Paislee (6) na twee jaar teruggevon­den in geheime ruimte: "Plots zagen ze voetjes”

De Amerikaanse politie is erin geslaagd om een vermist meisje na twee jaar levend terug te vinden. De kleine Paislee Shultis (6) was vier jaar toen ze in juli 2019 verdween uit het huis van haar wettelijke voogden. Maandagavond werd ze na een tip gelokaliseerd in de woning van haar biologische grootvader in Saugerties, New York. Ze zat in een kleine, koude en vochtige geheime ruimte onder een keldertrap, die de speurders pas na vier uur zoeken vonden.

