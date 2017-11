Wie is advocate Christine Mussche die slachtoffers De Pauw verdedigt? LB

16u41

Bron: Belga 0 Photo News Advocate Christine Mussche is gespecialiseerd in zedendelicten. De vrouwen die naar de preventieadviseur van de VRT zijn gestapt om te getuigen tegen televisiemaker Bart De Pauw, hebben een advocate onder de arm genomen. Strafpleiter Christine Mussche moet hen adviseren over de verdere gerechtelijke gevolgen, nu het parket van Antwerpen zelf een onderzoek is gestart naar de zaak. "Deze zaak heeft een ampleur gekregen die de dames zelf niet hebben gewenst", zegt ze.

Mussche is vooral bekend als strafpleiter in zaken rond kindermisbruik in de kerk. Samen met Walter Van Steenbrugge trad ze op voor 36 slachtoffers van kindermisbruik in een zaak tegen de Heilige Stoel en de Belgische bisschoppen, rond de zogenaamde 'Operatie Kelk'.

De slachtoffers wilden dat het Vaticaan en de Belgische bisschoppen aansprakelijk zouden worden gesteld voor de "doofpotschade" in de hele zaak, maar dat werd door de rechtbank van eerste aanleg en ook in beroep verworpen.

Specialisatie: zedenfeiten

Mussche is al sinds 1984 advocate, bij het kantoor Van Steenbrugge advocaten, waar ze ook vennoot is. Ze is dus vooral gespecialiseerd in zedenfeiten, waarin ze optreedt voor zowel slachtoffers als daders.

De zaak rond Operatie Kelk is waarschijnlijk de meest tot de verbeelding sprekende, maar Mussche was onder meer ook de advocate van de nabestaanden van Aurore Ruyffelaere, de jonge vrouw die in 2013 vermoord werd na een avondje op de Gentse Feesten.

"Jammer dat De Pauw zelf boodschap stuurde"

Met de zaak rond Bart De Pauw treedt Mussche opnieuw op in een erg gemediatiseerde zaak: De Pauw is een bekend en geliefd mediafiguur, en ook enkele van de getuigen zouden bekende actrices zijn. De advocate was vrijdag nog te zien in Terzake op Canvas. Daarin liet ze optekenen dat de videoboodschap die Bart De Pauw donderdag zelf de wereld instuurde, "de echte oorzaak was van de huidige hetze". "Dat had niet mogen gebeuren, het is extreem jammer. Dat heeft een enorme impact gehad op zo veel vlakken", klonk het toen.

Gisteravond raakte bekend dat het parket van Antwerpen op eigen houtje een onderzoek is gestart naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag door De Pauw. De onderzoeksrechter liet een huiszoeking uitvoeren in de gebouwen van de openbare omroep. VRT-CEO Paul Lembrechts was daarbij aanwezig, maar werd niet vormeel verhoord.

De vrouwen zijn dus niet zelf naar het parket gestapt. Volgens Mussche heeft de zaak "een ampleur gekregen die zij niet hadden voorzien of gewenst". Zij gaat de slachtoffers nu adviseren over de verdere juridische gevolgen én over hun mogelijkheden om hun anonimiteit zoveel mogelijk te bewaren.