Wie het al lastig had met afbetaling, krijgt het nog moeilijker: zoveel staat wanbetaler gemiddeld in het krijt

BV “Een borstver­gro­ting voor 1.500 euro? Denk daar nog eens over na”: BV’s waarschu­wen voor de gevaren van borstim­plan­ta­ten

Een borstvergroting kan mooi zijn, maar zorgt soms ook voor gevaarlijke situaties. Daar kan de Nederlandse Sarah van Soelen (29), de ex van André Hazes, van meepraten. Zij vertelde openlijk over de pijn die haar implantaten veroorzaakten en haar beslissing om ze te laten verwijderen. “Ik wilde ze er à la minute uit hebben”, klonk het. TV Familie legde z'n oor te luister bij verschillende BV’s die zelf een borstvergroting ondergingen. Hoe kijken zij tegen de risico’s aan? En denken ze er ook over om hun implantaten te laten verwijderen?