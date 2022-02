Welke vragen heb jij nog over de arbeidsdeal?

Het kernkabinet van de federale regering is het deze nacht eens geraakt over een arbeidsdeal. Zo wordt onder meer een vierdagenwerkweek een mogelijkheid, wordt het eenvoudiger om van job te veranderen, en wordt avondarbeid voor e-commerce makkelijker. Heb jij nog vragen over de deal? Stel ze in het onderstaande formulier en wij proberen ze voor jou te beantwoorden.