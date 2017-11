Weinstein riskeert aanhouding wegens verkrachting in New York: politie heeft "sterke zaak" Aanklager zet onderzoeker gespecialiseerd in seksuele misdrijven op zaak LB sam

19u59

Bron: Belga, New York Times 0 EPA Harvey Weinstein in januari vorig jaar. De omstreden Hollywoodproducer Harvey Weinstein riskeert een arrestatie in New York, waar een onderzoek wegens verkrachting tegen hem loopt. Het gerecht onderzoekt de bewering van een actrice die zegt dat Weinstein haar zeven jaar geleden aanrandde. Weinstein wordt ervan beschuldigd ongeveer 100 vrouwen te hebben aangerand.

De politie spreekt van "een sterke strafrechtelijke zaak" en zegt nog meer bewijzen te verzamelen om een arrestatiebevel uit te vaardigen. Politiechef Robert K. Boyce zegt dat zijn medewerkers Weinstein onmiddellijk zouden oppakken als hij in de stad zou zijn, maar volgens Weinsteins medewerkers ondergaat hij een behandeling buiten New York.

AFP Paz de la Huerta.

Actrice Paz de la Huerta vertelde gisteren nog aan het magazine Vanity Fair dat ze in 2010 tot twee keer toe werd verkracht door de filmmagnaat. Weinstein wordt nog door twee andere vrouwen beschuldigd van verkrachting.

Gespecialiseerde onderzoeker

In totaal zou Weinstein 100 vrouwen hebben aangerand, verkracht, of anders ongepast behandeld hebben. Het New Yorkse parket wil voorlopig niet preciseren hoeveel zaken het precies onderzoekt.

De aanklager in het dossier heeft alleszins een onderzoeker op de zaak gezet die gespecialiseerd is in seksuele misdrijven.

