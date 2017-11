Weinstein huurde leger spionnen in om klachten van seksueel misbruik te dwarsbomen Luc Beernaert

Harvey Weinstein huurde journalisten en goedgetrainde ex-spionnen en militairen in die onder valse identiteiten slachtoffers onder druk zetten om te verhinderen dat die klacht zouden indienen wegens seksueel misbruik gepleegd door de filmbaas. Dat meldt The New Yorker.

Rond de herfst van vorig jaar moet Weinstein nattigheid hebben gevoeld, want dan begon hij privé-veiligheidsagentschappen in te huren. Daaronder ook Black Cube, dat wordt geleid door voormalige officieren van de Israëlische geheime diensten zoals de Mossad. Daarnaast schakelde de van seksueel misbruik beschuldigde filmbons ook Kroll in, de geheime dienst die werkt rond bedrijfsgeheimen.

Ontmoetingen met Rose McGowan

Twee privé-detectives van Black Cube ontmoetten actrice Rose McGowan voordat zij Weinstein er openlijk van beschuldigde haar te hebben verkracht. Eén van die speurders, die zich uitgaf voor vrouwenrechtenactivist, nam in het geheim minstens vier ontmoetingen met McGowan op. De spion gebruikte een andere valse identiteit om, met het voorwendsel een aanklacht tegen Weinstein op zak te hebben, bij een journalist te polsen welke vrouwen met de media hadden gepraat.

Weinstein en zijn detectives gebruikten ook journalisten om details te achterhalen van de vrouwen die tegen Weinstein zouden kunnen getuigen. Een jaar lang vergaarden Weinstein en zijn team informatie over tientallen mensen en stelden ze psychologische profielen op met informatie uit hun persoonlijk leven en hun seksleven om zo die mensen te kunnen tegenspreken, in diskrediet te brengen of te intimideren.

Nog volgens The New Yorker schakelde Weinstein ex-medewerkers van zijn filmbedrijf in om namen te verzamelen van vrouwen die tegen hem konden getuigen en om hen te intimideren.

Advocaat bekent "vergissing"

Ook zijn advocaten werkten mee aan het speurwerk. Onder hen ook David Boies, de raadsman die Al Gore in 2000 vertegenwoordigde in zijn verkiezingsdispuut met George W. Bush. Die tekende volgens het magazine zelf een contract waarin Black Cube gevraagd wordt informatie op te sporen teneinde de publicatie in de krant New York Times tegen te gaan van een verhaal over Weinsteins misbruik. Op dat moment vertegenwoordigde het advocatenkantoor van Boies diezelfde krant in een andere zaak wegens laster. Tegenover The New Yorker bekende Boies dat het "een vergissing" was zich in te laten met de speurders.

De woordvoerster van Weinstein, Sallie Hofmeister, doet de onthulling van The New Yorker af als fictie. "Het is een verzinsel te stellen dat wie ook, wanneer ook, werd benaderd of het zwijgen werd opgelegd".

In Londen, Los Angeles en New York loopt een onderzoek naar Weinstein nadat een honderdtal vrouwen hem van seksueel ongepast gedrag beschuldigden, van handtastelijkheden tot verkrachting.