Wegen en Verkeer strooide al zowat 630 ton zout in eerste vriesnacht LB

07u02

De strooidiensten van AWV beschikken deze winter in totaal over ongeveer 108.000 ton strooizout. In de eerste nacht met (lichte) vrieskou strooide het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) op de Vlaamse gewestwegen en snelwegen al goed 630 ton zout. Dat meldt woordvoerster Veva Daniels vanochtend. "Alles is goed verlopen: de laatste wagens zijn rond 6 uur weer binnengereden." De wegdektemperaturen schommelden in heel Vlaanderen rond het vriespunt. "Strooien was dus echt wel nodig. Autogebruikers kunnen vandaag met een gerust hart de weg op: we verwachten geen grote problemen."

De 630 ton zout die AWV op de Vlaamse snel- en gewestwegen uitstrooide, is een normale hoeveelheid voor de start van de winterperiode.

108.000 ton zout voor hele winter

Of er ook in de komende nacht gestrooid wordt, kan Daniels nog niet zeggen. "Die beslissing valt pas tegen 20 uur 's avonds." Het KMI verwacht in de nacht van dinsdag op woensdag minima rond 0 of -1 graad in het westen, en 3 à 4 graden in het oosten.

De strooidiensten van AWV beschikken deze winter in totaal over ongeveer 108.000 ton strooizout om de gladheid op de Vlaamse gewest- en autosnelwegen te bestrijden. "Dit moet volstaan om zelfs bij extreme weersomstandigheden de winter door te komen", aldus AWV.

Het AWV staat in voor 1.350 kilometer autosnelwegen, 5.600 kilometer gewestwegen en 7.600 kilometer fietspaden, met 316 strooitrajecten. Voor elk traject is sinds vorig jaar een automatische strooier beschikbaar. "Met dit systeem wordt de hoeveelheid zout en de strooibreedte automatisch aangepast aan de configuratie van de weg. Zo wordt efficiënt en zuinig gestrooid. Het systeem is kostenbesparend en beter voor het milieu", aldus het agentschap.