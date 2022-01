Wat zijn uw vragen over uw energiefactuur en de stijgende energieprijzen?

HET DEBAT. Baas mag ambtenaar niet meer bellen na de werkuren: een goed idee? En moet regel ook gelden in privésec­tor?

Bazen mogen federale ambtenaren vanaf 1 februari niet meer na de normale werkuren opbellen. Dat staat in een omzendbrief van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) over het zogenaamde ‘recht op deconnectie’. De regering wil die regeling ook uitbreiden naar de privé. Wat denk jij? Is deze regel een goed idee? En moet de regel ook gelden in de privésector? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts en enkele politici ervan vinden.

13:29