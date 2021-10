Wat moet je doen om een inbraak te voorkomen? Beveiligingsbedrijf legt het uit

Zoersel Speelgoed­win­kel verzwaart postpakket­jes met stenen om toeslag te vermijden. “Compleet absurd maar het werkt”

14:20 Als de ruimte dat een postpakketje inneemt niet in verhouding is met het gewicht van de inhoud, dan betalen bedrijven bij bpost een ‘densiteitstoeslag’. Aangezien heel wat speelgoed weinig weegt, moet speelgoedwinkel Speelgoed Kiki in Sint-Antonius Zoersel bijna altijd extra betalen. Tot wanneer ze de pakjes begonnen te verzwaren met stenen. “Deze zogezegde milieumaatregel mist volledig haar doel”, zucht Pascale Schupp (58).