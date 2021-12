Wat met mijn voorschot dat ik vorige week betaald heb? En kan ik een groepsaankoop nog wel vertrouwen? Paul D’Hoore beantwoordt uw energievragen

Slecht weer? Duik gezellig in je zetel voor deze nieuwe streaming­top­pers

Wekelijks schuimt onze redactie de verschillende streamingplatformen af, op zoek naar de beste vijf nieuwe films en series. We vullen onze Kijkgids onder meer aan met de spannendste bankroof aller tijden in ‘De Kraak’ (Streamz), historische pracht in ‘The Last Duel’ (Disney+) en een komische feelgoodserie over vier vriendinnen met ‘Harlem’ (Prime Video). Dit is onze streaming top 5!

4 december