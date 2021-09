Wat gebeurde er met Jozef Chovanec in de luchthaven van Charleroi? Vandaag start reconstructie

Drie jaar na de dood van de Slovaak Jozef Chovanec (38) vindt vandaag een reconstructie plaats van die zaak. De man werd in februari 2018 van een vliegtuig gehaald en naar een cel in de luchthaven van Charleroi gebracht. Hij verwondde daar zichzelf en werd hard aangepakt door de politie, waarna hij overleed. “Vandaag wordt er precies nagespeeld wat er die bewuste dag met Jozef Chovanec is gebeurd”, zegt ‘VTM Nieuws’-journaliste Katrien Saelens bij HLN LIVE.