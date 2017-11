Waarom we 's nachts slapen en wat dinosaurussen daarmee te maken hebben

Na het uitsterven van de dinosaurussen werden zoogdieren, waaronder de voorouders van apen en mensen, 's nachts slapen. Voordien waren ze nachtdieren omdat ze in het donker minder bedreigd werden door dino's.

Dat we overdag wakker zijn en 's nachts slapen, is terug te voeren op het uitsterven van de dinosauriërs 66 miljoen jaar geleden. Daarvoor waren zoogdieren nachtdieren. In het donker werden ze minder bedreigd door de dino's die overdag rondliepen. Toen dat gevaar verdween, konden de zoogdieren steeds vaker overdag actief worden. Die overgang duurde een paar miljoen jaar.