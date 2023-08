Waarom het bezoek van Bart De Wever aan Jean-Marie Dedecker in Middelkerke zo cruciaal is

Zo'n 900.000 Franstali­ge leerlingen terug naar school na ingekorte zomervakan­tie

In de Franse Gemeenschap worden vandaag zo’n 900.000 leerlingen weer op school verwacht na de eerste ingekorte zomervakantie. Door de hervorming van de schoolagenda duurt de zomervakantie in het zuiden van het land nog zeven weken. In aanloop naar de parlementsverkiezingen van 9 juni worden er geen grote wetgevende initiatieven inzake onderwijs verwacht.