VTM NIEUWS beantwoordt al uw vragen over historisch hoge brandstoftoelagen

LIVE. Rusland: "Voorbije nacht meer dan 600 Oekraïense strijders gedood”

Rusland heeft in de voorbije nacht meerdere Oekraïense stellingen en bolwerken bestookt met artillerie. Het ministerie van Defensie beweert dat daarbij meer dan zeshonderd Oekraïense strijders omgekomen zijn en 61 gevechtsvoertuigen vernietigd zijn. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in ons liveblog.

11:40