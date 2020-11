Vrienden en collega's over de tranen van Frank Vandenbroucke: "Onder alle ratio zit veel emo”

Brahim Aoussaoui: de ‘lachende jihadist’ die drie mensen keelde in Nice

31 oktober De terrorist die donderdagochtend drie mensen doodde in Nice heeft een gezicht gekregen. En het is een lachend gezicht. Brahim Aoussaoui (21) werd begin deze maand nog breed glimlachend op foto gezet door de lokale autoriteiten in de haven van Bari, in het zuiden van Italië, nadat de Tunesiër er met een vluchtelingenboot was gearriveerd. Daarna reisde hij per trein naar Frankrijk, waar de ‘lachende jihadist’ 21 dagen later drie mensen de keel oversneed in de Notre Dame-basiliek.