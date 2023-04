Vragen over stijgende rente bij woonkrediet? Stel ze hier aan Paul D’Hoore

TV ‘Alloo SEXpliciet’ spreekt met Mariska, pornoactri­ce en baas van eigen productie­huis: “Voor mij moet wat de vrouw wil centraal staan”

Mariska is een pornoactrice en voor haar staat plezier centraal. Daarom doet ze het liefst passionele scènes, want daarin is het plezier van de vrouw het belangrijkst. Luk Alloo voelt haar aan de tand over haar bijzondere job, want naar actrice is ze ook eigenares van haar eigen productiehuis.