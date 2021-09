Voorzitter schakelt microfoon van Abdeslam uit na emotionele tirade: “Mogen de slachtoffers van Syrië hier ook het woord nemen?”

EK wielrennen LIVE EK WIELRENNEN. Evenepoel doet gooi naar tweede Europese titel - geen Belgische tijdritme­dail­le bij elite dames en beloften mannen

15:38 Na de droomstart kan het EK wielrennen vandaag nog wat mooier worden voor ons land. In Trentino komt onder anderen Remco Evenepoel in actie in het tijdrijden bij de elite. Topfavoriet is hij niet, maar dromen van eremetaal doet hij wel. Dat geldt ook voor enkele andere landgenoten. De dames (U23 en elite) reden deze voormiddag al hun races tegen de klok, om 14.15 uur volgt die voor de mannen U23 en vanaf 16 uur zijn Evenepoel en co aan zet. Op deze pagina kunt u alle actie volgen.