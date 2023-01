Voor een blije viervoeter: zo kies je de juiste voeding voor je hond of kat

Het begin van het jaar staat voor velen in het teken van goede voornemens. Standaard in de top drie? Gezonder eten. Maar niet alleen voor jezelf is de juiste voeding belangrijk, ook je hond of kat heeft er baat bij. Alleen: het aanbod is enorm. Hoe kies je de geschikte voeding voor jouw huisdier? Met deze tips geef je je geliefde viervoeter wat hij nodig heeft.

Onze huisdieren zien we het liefst gelukkig en vitaal, en de juiste voeding speelt daarbij een belangrijke rol. In deze video zie je waarom. Want ook al is je huisdier niet te zwaar, misschien kan dieetvoer wel een slimme keuze zijn.

Welke voeding is geschikt?

Welke voeding geschikt is voor jouw hond of kat, is afhankelijk van een groot aantal factoren, zoals leeftijd, ras en hoeveelheid beweging. Is jouw huisdier gezond en fit? Dan wil je dat uiteraard graag zo houden. In zogenoemd ‘onderhoudsvoer’ of gezondheidsvoeding zitten alle voedingsstoffen die katten en honden nodig hebben om gezond en fit te blijven. Bij Medpets, de uitgebreide webshop voor de gezondheid van jouw dier, vind je alle soorten voeding en de informatie die je nodig hebt om de juiste keuze te maken.

Dieetvoer: niet alleen voor gewichtsverlies

Heeft je dier gezondheidsklachten? Dan kan dieetvoer helpen. Want anders dan je misschien denkt, is dat niet alleen bedoeld om af te vallen. Het kan ook ondersteunen bij specifieke klachten. Denk aan problemen met de blaas of urinewegen, nieren, het maag-darmkanaal, de lever, gewrichten of huid. Ook bij voedselallergie, suikerziekte of stress kan dieetvoeding geschikt zijn. Door je hond of kat te ondersteunen met dieetvoeding, kan de hoeveelheid medicatie vaak in minder hoge dosis of minder frequent toegediend worden. En soms is dit voer op zichzelf al voldoende om je huisdier nog lang een kwalitatief goed leven te geven. Bij Medpets vind je een uitgebreid assortiment, of je nu op zoek bent naar brokken, natvoer of vers vlees, biologische, vegetarische of veganistische, gluten-, tarwe- en/of graanvrije dierenvoeding.

Tip: de dierenvoeding van Hill’s

Dierenvoedingsmerk Hill’s is specialist op het gebied van gezond en evenwichtig katten- en hondenvoer. In elke product zitten de juiste voedingsstoffen in de juiste hoeveelheden. Zo speelt de voeding in op de behoefte van jouw huisdier. Alle producten worden ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek. Speciaal voor honden en katten met een aandoening werd Hill’s Prescription Diet gelanceerd. Dit nat- en droogvoer ondersteunt je huisdier bij gezondheidsproblemen.

Tip: de dierenvoeding van TROVET

Heb je een hond of een kat met een aandoening? Het merk TROVET biedt goede dieetvoeding voor elke levensfase van jouw hond of kat. Alle producten zijn ontwikkeld op basis van de nieuwste inzichten op het gebied van voeding. Bespreek met een dierenarts welke voeding geschikt is voor jouw viervoeter.

Meer advies nodig? Het team van Medpets staat voor je klaar. Omdat de gezondheid van jouw huisdier belangrijk is, staat een dierenarts of paraveterinair je gratis te woord met gedegen advies. Bel 0186 57 55 28 of mail naar dierenarts@medpets.be als je vragen hebt over de voeding van je hond of kat.