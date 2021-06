Vliegtuig maakt noodlanding op snelweg: verkeer ligt plat voor één uur

Woon. 5 verrassen­de renovaties: van een gouden chalet tot een loft op zolder

10:27 Ben je van plan om te verbouwen? Dan is komende zondag hét moment om inspiratie op te doen, want die dag kun je – al dan niet digitaal – binnenkijken in tientallen gerenoveerde huizen. Wij selecteerden vijf verrassende verbouwingen die allemaal te bezichtigen zijn tijdens de Renovatiedag. Het event is gratis, maar vooraf registreren is noodzakelijk.