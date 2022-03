Vlaamse Vlad in Kiev getuigt over explosies: “Mijn vrienden zagen een raket neergehaald worden”

TV Miss Poes gaat voor een nieuwe look in ‘The Masked Singer’: “Dit is duidelijk niet Camille”

Vrijdag komt Miss Poes in ‘The Masked Singer’ in een iets andere outfit het podium op. De lange rok die normaal gezien bij het kostuum hoort, is nergens meer te bespeuren. Als gevolg krijgen de speurders meteen een beter zicht op haar figuur. “Nu zien we voor het eerst haar heupen.”

12:44