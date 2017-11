Virgin laat enkel volwassenen toe op nieuw cruiseschip Redactie

17u58

Bron: Business Insider 2 rv Enkel 18-plussers zullen kunnen meevaren op de nieuwe cruiseschepen van Virgin. Op het nieuwste cruiseschip van Virgin Voyages, het cruisebedrijf van Richard Bransons Virgin Group, zijn enkel volwassenen welkom. Het schip met een zeemeerminnenlogo op de boeg werd deze week onthuld in het Italiaanse Genua.

Het schip zal in 2020 voor het eerst varen, een jaar later wordt er nog een schip voor 18-plussers opgeleverd. In totaal komen er drie ‘Lady Ships’, een knipoog naar de Britse roots van Virgin.

Volgens topman Tom McAlpin van Virgin Voyages is de keuze voor 18-plus gebaseerd op de feedback van ‘toekomstige’ passagiers en professionals in de reisbranche. “We willen een extra bijzondere ervaring bieden, met wat verrassingen in Virgin-stijl”, aldus McAlpin in een verklaring.

De zeemeermin op de boeg geeft ‘de vrouwelijke kant’ van het schip weer. "Zij is onze muze, de ziel van de reis. Onze elegante leider", valt te lezen op de website van Virgin Voyages.

Op het schip zullen meer dan 1.150 bemanningsleden werken, er is plek voor meer dan 2.700 passagiers. Vanuit bijna alle kamers (93 procent) heb je uitzicht op zee.

Het schip zal vanuit Miami naar verschillende eilanden in de Caraïben varen.

rv Op de boeg komt dit beeld van een zeemeermin.