Vind je een goede balans tussen werk en privé belangrijk? Zo weet je of het bedrijf waar je solliciteert je dat kan bieden

Wil jij naast je werk voldoende tijd hebben voor je gezin, hobby’s en vrienden? Of heb je misschien een burn-out achter de rug, en ben je vastberaden om voortaan je stressniveau zo laag mogelijk te houden? Dan is het geen slecht idee om een werkgever te kiezen die inzet op een goede werk-privébalans en welzijn op het werk. Maar hoe herken je zo’n bedrijf? Jobat.be vroeg raad aan carrièrepsychologe Nele De Cuyper (KU Leuven).

Hoor rond

“Dé belangrijkste tip die ik kan geven is: praat met mensen die het bedrijf waar je wil solliciteren kennen. Dat kunnen werknemers zijn, maar ook klanten of leveranciers. Mensen vertellen graag over hun werk, dus zij zullen vast iets willen zeggen over de sfeer en de verwachtingen die er heersen. En omdat er voor hen niets van afhangt, zullen ze eerlijk zijn”, zegt prof. dr. Nele De Cuyper, personeels- en carrièrepsychologe verbonden aan de KU Leuven. “Het kan onbegonnen werk lijken om iemand op te sporen, maar je zou nog verschieten. Onderzoek bewijst dat je maar 5 tussenstappen nodig hebt om in elke organisatie een gemeenschappelijke kennis te vinden. Via via ken je dus zeker iemand, het is gewoon een kwestie van eens rond te horen in je netwerk.”

Let op certificaten

Daarnaast kunnen labels als Top Employer of Best Workplace een leidraad vormen. “Dat zijn certificaten uitgereikt door onafhankelijke instanties op basis van een aantal parameters. Zoek misschien wel eens op welke dat precies zijn als je overweegt om te solliciteren bij een organisatie dat een bepaald label kreeg. Doorgaans geeft zo’n certificaat een correct beeld, want er wordt niet alleen rekening gehouden met initiatieven om welzijn op het werk te bevorderen, maar ook met meetbare zaken zoals absenteïsme.”

Pols naar de verwachtingen

Mag je ergens op gesprek, dan kan je ook face-to-face informeren naar de visie rond werk-privébalans. “Al is een sollicitatie een zogenaamde high-stakes situatie, waar veel van afhangt. Als sollicitant wil je graag die job. Je wil dus een goede indruk maken. Vlakaf zeggen dat je niet van plan bent om overuren te doen is dan niet evident”, zegt De Cuyper. “Makkelijker is om onrechtstreeks te polsen naar de verwachtingen hieromtrent. Vraag bijvoorbeeld hoeveel uur er gemiddeld wordt gewerkt per week. Zijn dat er 38, zoals op papier, of ligt de norm hoger? Dan weet je dat alvast en kan je beter inschatten of de job echt iets voor jou is.”

Blijf kritisch

“Een sollicitatie is overigens niet alleen voor jou een high-stakes situatie. Ook de recruiter wil indruk maken en zal sociaal wenselijke antwoorden geven om goede mensen aan te trekken”, waarschuwt de experte. “Dat is de reden waarom andere werknemers een meer betrouwbare bron van informatie zijn.” Wees dus kritisch over initiatieven die ter sprake komen, of die worden aangeprezen op de bedrijfswebsite. “Het is niet omdat er yoga wordt aangeboden op het werk dat die alle stress zal wegnemen. Zo’n groepsles kan bovendien zelfs aanvoelen als een verplichting, zeker als die ‘s middags of na de werkuren plaatsvindt.”

Neem je aanbod onder de loep

Verloopt je gesprek goed en krijg je een concreet aanbod? Dan loont het om ook dat eens kritisch onder de loep te nemen, voegt de psychologe er nog aan toe. “Misschien heb je te horen gekregen dat je veel flexibiliteit zou hebben naar werkuren toe. Maar wordt dat ook weerspiegeld in je contract? Heb je bijvoorbeeld glijdende uren, de mogelijkheid om van thuis te werken of om overuren op te nemen? Check dat eens. En sta even stil bij de extraatjes die je ontvangt. Zit er bijvoorbeeld een smartphone in je loonpakket? Ga er dan maar van uit dat je geacht wordt bereikbaar te zijn.”

