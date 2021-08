Vilvoords burgemeester Bonte wil mondmaskerplicht in secundair behouden

Burgemeester Hans Bonte (Vooruit) van Vilvoorde wil, gegeven de stijgende besmettingen en lage vaccinatiegraad in zijn stad, de mondmaskerplicht in het middelbaar onderwijs bij de heropening van de scholen behouden. Daarmee verkiest Bonte de Brusselse piste boven de Vlaamse.

“We voelen ons verplicht een besluit te nemen dat maatregelen op school oplegt die afwijken van Vlaanderen en eerder Brussel volgen”, stelt Bonte. De redenen zijn duidelijk: qua besmettingen doet Vilvoorde het momenteel slechter dan Brussel (617 gevallen per 100.000 inwoners in de voorbije 14 dagen in Vilvoorde, 517 in Brussel) en de besmettingen stijgen in Vilvoorde ook harder dan in Brussel (Vilvoorde plus 83%, Brussel plus 73% tegenover de voorgaande veertiendaagse).

“We merken dat dit te wijten is aan contacten in het buitenland, voornamelijk door familiebezoeken in Turkije en Marokko, en een groot deel van onze allochtone bevolking moet nog uit hun vakantiebestemming terugkeren”, stelt Bonte.

Wat vaccinaties in de groep 12- tot 18-jarigen betreft, doet Vilvoorde het evenwel beter dan Brussel: 38% tegenover 20% in Brussel en 70% in Vlaanderen. “Met vrije inloopdagen en motivatiecampagnes door de scholen leveren we volop inspanningen om de vaccinatiegraad omhoog te krijgen, maar de kloof met Vlaanderen blijft groot. Bijgevolg moeten we, met spijt in het hart, de mondmaskerplicht in het secundair handhaven zoals ook Brussel dat zal doen. Uiteraard moeten we daarvoor het fiat krijgen van onderwijsminister Ben Weyts. Maar ook op nationaal niveau zullen we voorzichtig moeten zijn, want de vakanties zullen een effect hebben op de besmettingen, net als de heropening van de scholen”, geeft Bonte nog mee

De Vilvoordse burgemeester meent dat in dezelfde context de discussie over versoepelingen voor de horeca moet gevoerd worden. “Van zodra die versoepelingen voor Vlaanderen officieel zijn, zal ik voorstellen voorzichtig te zijn gezien de verslechterende situatie in de Brusselse Rand. Ik ben nu niet geneigd op het vlak van horeca veel souplesse te tonen, er is hier immers veel interactie met het Brusselse Gewest, ook in het uitgaansleven.”