Vier doden bij crash helikopter in Japan

09u14

Bron: Belga

In Japan zijn bij de crash van een helikopter vier mensen omgekomen. Dat berichten plaatselijke media onder aanhaling van de hulpdiensten. Het toestel stortte om nog onbekende oorzaak neer op een brug in het dorp Ueno, in de provincie Gunma, en vatte vuur. Niemand van de vier inzittenden overleefde het ongeval.