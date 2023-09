Vervroegd met pensioen gaan, vanaf wanneer kan dat? En hoeveel scheelt dat op uw maandelijkse uitkering?

Update WEERBE­RICHT. 30,2 graden in Ukkel: oud dagrecord uit 1911 verbroken, hittegolf nadert in bijna alle provincies

Zomer in september: ook donderdag is het opnieuw een stralende en zeer warme dag. In Ukkel tikte om 17 uur de thermometer 30,2 graden aan, waardoor het dagrecord uit 1911 verbroken is. Vandaag lopen de maxima nog op tot 31 graden, aldus het KMI. Door het aanhoudende warme weer, zeker nog tot maandag, waarschuwt het KMI voor een hittegolf in bijna alle Belgische provincies. Enkel in Luxemburg en aan de Kust zou dat niet het geval zijn.