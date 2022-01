Verstekeling komt mee in neuswiel vrachtvliegtuig uit Zuid-Afrika

Showbizz Nog een vermeend slachtof­fer van Jeroen Rietbergen stapt naar de politie

Een vrouw die zegt slachtoffer te zijn geworden van seksueel grensoverschrijdend gedrag door Jeroen Rietbergen (50), stapt naar de politie. De dame was geen deelnemer aan ‘The Voice of Holland’, maar door de commotie die nu rond dat tv-programma is ontstaan, heeft zij besloten alsnog haar verhaal te doen.

14:19