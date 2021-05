Vermiste matroos dood teruggevonden in Spanje

TV Jules Hanot schrijft een brief aan Cath Luyten: “Blij dat het na een rits middelmati­ge programma’s alsnog goed is gekomen”

14:00 In tijden van Twitter is een mening bij alles wat op ons scherm komt snel gegeven. Maar tv-beest Jules Hanot neemt zijn tijd en schrijft elke week een ouderwetse brief. De ene keer zalvend, de andere keer voorzien van een tik op de vingers van het tv-gezicht. Deze week richt hij zijn pen tot Cath Luyten (43), die voor de tweede keer mama werd en elke woensdagavond te zien is in een nieuwe reeks van ‘Buurman, wat doet u nu?’. “In tegenstelling tot je bazen viel ik wél als een blok voor de kwajongensachtige ‘girl next door’.”