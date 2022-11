Verkeersagressie in Brussel: chauffeur van bestelwagen slaat bestuurder meermaals in het gezicht

Op sociale media circuleren beelden van verkeersagressie in Brussel. Een bestuurder van een bestelwagen slaat een man in het gezicht, terwijl hij in zijn wagen zit. De twee personen reden door de straten van Vorst. Op een bepaald moment komen beide voertuigen tot stilstand in een straat. De chauffeur van de bestelwagen stapt uit en loopt naar de bestuurder van de auto toe. Wanneer hij naast zijn raam staat, deelt hij rake klappen uit. De man die nog op zijn zitplaats zit, probeert zichzelf te beschermen en slaat terug. Waarom de situatie escaleerde, is niet duidelijk.