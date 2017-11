Vergeet de onesie of kersttrui: dit jaar dragen we allemaal een Famjam

Margo Verhasselt

16u44

Bron: Washington Post

Pyjama's hebben het altijd goed gedaan als cadeau onder de kerstboom. Maar laten we eerlijk zijn, we vonden altijd al dat er wel leukere en originelere cadeaus bestaan. Daar moeten we nu toch op terugkomen, de leukste trend voor deze kerst: de Famjam, dezelfde pyjama voor het hele gezin, en ja, inclusief huisdier.