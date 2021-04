Verdient jouw Supermama een plaatsje in de krant? Laat het ons weten

Het afgelopen jaar werd overduidelijk dat élk gezin zijn Supermama heeft. Nog meer dan anders moesten mama’s in coronatijden proberen om alle bordjes in de lucht te houden. Meer monden voeden (want iedereen was vaker thuis), meer opruimen (want meer gezinsleden thuis betekent meer rommel), meer entertainen (want kinderen konden plots nergens meer naartoe) en vaker scheidsrechter spelen (want ook pubers konden plots nergens meer heen). En als mama niet kon thuiswerken, dan moest ze ook nog eens piekeren wie haar kinderen zou opvangen (want naar de grootouders mochten ze niet). Daarom willen we dit jaar zoveel mogelijk mama’s een plekje in de krant geven.