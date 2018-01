VBO wil geen permanente kiescampagne in 2018: "Het werk is nog niet af" HA

08u15

Bron: Belga 3 Photo News Gedelegeerd bestuurder van het VBO, Pieter Timmermans. Het Verbond van Belgische ondernemingen (VBO) vreest dat 2018 een jaar van permanente kiescampagne zal worden, waarbij weinig structurele maatregelen genomen worden. " Maar het werk is nog niet af en het zou zonde zijn als partijpolitieke profilering zou leiden tot de facto onbestuurbaarheid tot na de verkiezingen van 2019", zegt Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO.

De ondernemersorganisatie heeft daarom vier prioriteiten uitgestippeld waarrond de verschillende overheden dit en volgend jaar nog maatregelen zouden moeten nemen. Het gaat om de mismatch op de arbeidsmarkt, mobiliteit, energie en investeringspact.

Vanaf vandaag tot en met vrijdag 19 januari organiseert het VBO een actie via sociale media waarbij het elk lid van de federale regering zal uitdagen tot het naleven van een goed voornemen. Aan premier Michel werd vandaag alvast gevraagd hoe die het investeringspact verder wil uitrollen in 2018.

130.000 vacatures

"Na jaren van onderinvestering is het hoog tijd om opnieuw in te zetten op gerichte productieve investeringen in onder andere digitalisering, mobiliteit en energie, zonder de noodzaak uit het oog te verliezen om de begrotingssituatie op orde te blijven brengen en zonder de hoge schuldgraad van ons land te vergroten", klinkt het.

Aan minister van Werk Kris Peeters vraagt het VBO hoe die denkt de ondernemingen te helpen "om de meer dan 130.000 openstaande vacatures in te vullen".

In een tweet antwoordde de premier alvast dat het investeringspact voor hem prioriteit is in 2018. Hij beloofde meer investeringen in mobiliteit, energie en de digitale agenda.

🔛 "Plus d’emplois, plus d’investissements, c’est la garantie de payer des retraites, des soins de santé, de soutenir les plus fragiles."

🎥Interview ➡️ https://t.co/wpGKq03Ia6#matin1 #begov pic.twitter.com/JXOWezHLQj Charles Michel(@ CharlesMichel) link

Idem voor minister Peeters, die wees op de maatregelen die worden genomen om het grote aantal openstaande vacatures ingevuld te krijgen, in het bijzonder maatregelen om meer jongeren, ouderen, allochtonen en vrouwen aan het werk te krijgen.

Modernisering van arbeidsmarkt

Ook op de nieuwjaarsreceptie van de Vlaamse ondernemersorganisatie Voka werd de regering-Michel gisteravond al aangemaand om voort te werken. "Jullie moeten boven de strubbelingen staan", stelde voorzitter Paul Kumpen. "Onze concurrentiepositie is al verbeterd, maar het is uitermate belangrijk dat de regering haar werk kan afmaken." De prioriteit voor Voka is een modernisering van de arbeidsmarkt.

Jullie moeten boven de strubbelingen staan Voka-voorzitter Paul Kumpen

"Ik ga het duidelijke en sterke engagement aan om elke week en elke dag, tot de laatste dag van de legislatuur in 2019, nuttig werk te leveren voor de versterking van onze economie", reageerde premier Michel tijdens die nieuwjaarsreceptie.