Van racegame ‘Fast & Furious: Spy Chasers - Rise of SH1FT3R’ word je erg snel heel furieus

gamereviewDeze maand kwam Unpacking uit, een spel waarin het de bedoeling is om kamers netjes op te ruimen. Klinkt niet als iets wat je in een game zou willen doen. Nee, daar wil je, ik zeg maar iets, rondscheuren in flashy sportbakken, je tegenstanders bestoken met allerhande spectaculair geschut en stunts uithalen.

Dat kan je dan ook allemaal in Fast & Furious: Spy Chasers - Rise of SH1FT3R (dat is de volledige titel en zo wordt dat gespeld, ja, ik kan er ook niks doen). En één van deze twee games is een topper die je tijd meer dan waard is, de andere een dodelijk vervelende bedoening die zelfs kinderen, nochtans de doelgroep waarop het mikt, niet zal kunnen boeien. En om alvast een tip te geven: het topspel heeft maar één woord in de titel.

Racegame Rise of Shifter (zo schrijven we het vanaf nu, er zijn grenzen) is niet rechtstreeks gebaseerd op de films maar op de Netflix-spin-off Spy Racers, die gericht is op een jonger publiek en het ondertussen al vijf seizoenen volhoudt. Verwacht dus geen Vin Diesel, Dwayne Johnson of andere acteurs in het spel, maar in de plaats daarvan de hoofdfiguren uit de tekenfilm die weliswaar door hun originele stemacteurs vertolkt worden. Er is dan ook een verhaal dat de verschillende races aan elkaar probeert te lijmen, maar eerlijk gezegd: dat is zodanig dun en instant vergeetbaar dat het eigenlijk evengoed afwezig had kunnen zijn. Iets met een racetornooi en een slechterik, who cares. De plot wordt bovendien uit de doeken gedaan in cutscenes waarvan je zelfs in het PS3-tijdperk had gedacht “nou, dat moet toch beter kunnen.”

Volledig scherm © Bandai Namco

Oude grasmachines

Maar een verhaal is uiteraard bijkomstig in een racespel, zolang het maar vlot, snel en aangenaam scheuren is over boeiende circuits met een stevige soundtrack in de oren! Wel, pech dan. Je kan kiezen uit maar liefst vier wagens waarmee je jezelf door de singleplayer wilt slepen, en eigenlijk maakt het amper een bal uit welke je kiest want er zijn zo goed als geen verschillen op gebied van hoe de wagens zich laten besturen. Lees: allemaal even sloom. Je keuze laat je dus het best afhangen van welk personage je het minst irritant vindt, want tijdens het racen word je regelmatig getrakteerd op de catchphrase die ze na quasi elk maneuver uitkrijsen. Catchphrase, enkelvoud. Bereid je dus maar voor om het geluid te muten na één rondje. Voor de soundtrack moet je het alvast niet laten, want die is zo generisch dat hij door Shutterstock gemaakt zou kunnen zijn als die zich met muziek zouden bezighouden. Oh, en de motoren klinken als grasmachines. Oude grasmachines.

Volledig scherm © Bandai Namco

Levenloos en leeg

De gameplay bestaat voor het grootste deel uit rondjes malen op volstrekt ongeïnspireerde en vooral extreem levenloze en lege circuits. Omdat er van een moeilijkheidsgraad weinig sprake is, rij je meestal na een paar meter al op kop en vervolgens bestaat de grootste uitdaging erin om het drie hele rondes vol te houden zonder het spel uit te zetten, want de rondjes zijn verdomd lang. Van een snelheidsgevoel is er bovendien ook weinig te merken. Je rijdt zogezegd tegen 200 per uur door de bochten, maar het voelt aan alsof je op elk moment voorbijgestoken kan worden door een bende bejaarden op elektrische fietsen.

Volledig scherm © Bandai Namco

Conclusie

Het is bijna onbegrijpelijk hoe het niemand lijkt te lukken om Fast & Furious te vertalen naar een degelijk spel, hoewel er maar weinig franchises zijn die er op zich al uitzien als een halve game. Hoe men erin slaagt om wat een cocktail van explosies en auto-achtervolgingen keer op keer te verdunnen tot een slap, saai afkooksel, je zou er bijna bewondering voor krijgen. Hou Rise of Shifter dan ook zo ver weg van jezelf of je kinderen, er zijn zoveel betere racespellen die gericht zijn op jongere spelers waar ze gegarandeerd niet heel fast heel furious van zullen worden.

Volledig scherm © Bandai Namco

