Van kolonel Housen tot Hilde Crevits en Gert Verhulst: 23 unieke wensen van evenveel bekende koppen voor 2023. “Heb minder schrik voor de toekomst!”

Hilde Crevits (55), Vlaams minister van Welzijn voor CD&V: “Zorg dragen voor jezelf en elkaar”

“Ik wens iedereen een jaar met een goede gezondheid, zowel in lichaam als in hoofd. Ook wat meer zachtheid en vertedering, zoals het luisteren naar en oog hebben voor elkaar. Gelukkig mogen we terug volop persoonlijke gesprekken voeren. Ik wens iedereen ook het vinden van evenwicht in de dagdagelijkse dingen. Er is geen mooier voornemen dan zorg dragen voor elkaar en jezelf.”

Volledig scherm Hilde Crevits. © RV

Koen Wauters (55), artiest: “Deugddoende complimentjes”

“We wensen elkaar ieder jaar opnieuw dingen. Dat de oorlog in Oekraïne stopt bijvoorbeeld, dat daar een wapenstilstand komt na diplomatieke onderhandelingen en dat daardoor misschien ook onze energiefacturen zakken. Maar eigenlijk zijn dat allemaal zaken waar wij geen invloed op hebben. Daarom wil ik dit jaar focussen op het kleine. Mekaar lichtpuntjes schenken door kleine gebaren die we wel in de hand hebben. Elke dag je buurman vriendelijk groeten, bijvoorbeeld. Of eens ‘dank u’ zeggen tegen de postbode. De mijne levert prima werk, overigens. Vriendelijk zijn aan de kassa in de supermarkt of tegen de buschauffeur. Net als de poetsvrouw eens feliciteren wanneer ze heeft schoongemaakt. Die kleine dingen hebben we zelf volledig in de hand en kosten niks. Dus wens ik iedereen een jaar waarin we elkaar fierheid en voldoening schenken. En wens ik iedereen veel deugdoende complimentjes.”

Volledig scherm Koen Wauters. © DPG Media

Petra De Sutter (59), vicepremier (Groen): “Een omhelzing na een zware dag”

“Ik wens elke lezer iemand om eens goed te omhelzen na een zware dag. Dat kan wonderen doen. Dat we meer bij elkaar over de vloer zullen komen, samen eten en aandacht hebben voor mekaar. Voor velen was 2022 een crisisjaar en voor anderen een oorlogsjaar. Al die mensen wens ik een warm huis en een warme thuis. Als je nu naar het nieuws kijkt, geloof je het allicht niet, maar ook lastige en moeilijke tijden gaan voorbij. Daarom wens ik u van harte in 2023 terug het gevoel dat er iets groots en goeds staat te gebeuren.”

Volledig scherm Petra De Sutter en echtgenote Claire. © Tine Schoemaker

Erika Vlieghe (51), infectiologe: “Kalmte, warmte en gezondheid”

“Na een oorlogsjaar met een energiecrisis wens ik iedereen wat rust in het hoofd toe. Om het jaar te laten bezinken, wat afstand te nemen en te reflecteren. Ook hoop ik tussen al het koude en kille nieuws door op wat warmte voor elke lezer, want dat houdt ons menselijk in moeilijke tijden. Maar bovenal wens ik iedereen een goede gezondheid, fysiek en mentaal. Daar begint en eindigt zowat alles mee.”

Volledig scherm Erika Vlieghe. © RV

Stijn Baert (39), professor arbeidseconomie UGent: “Minder vergaderingen”

“Ik wens de lezer mijn voornemen van 2022 toe: minder vergaderingen. In het begin van het jaar plande ik drie vergadervrije weken en die waren... heerlijk! Ik kreeg waardevol onderzoek afgerond, arriveerde minder sociaal uitgeput bij een vriend, ... Kaart het eens aan, kwestie van in 2023 zaken af te krijgen die het verschil kunnen maken. Wie wel graag vergadert, wens ik dat wat vaker te zien doen bij een heerlijke steak-friet - laat mijn restokaart op HLN.be uw gids zijn.” (lacht)

Volledig scherm Stijn Baert. © Stijn Vanderdeelen

Jef Vermassen (75), strafpleiter: “Laat elkaar wat vaker met rust”

“In eigen land gebeurden opnieuw vreselijke moorden - ook op kinderen. In Oekraïne was het uit het niets plots oorlog. Ineens gooiden de Russen raketten op mensen die niets hebben misdaan. Dat is tragisch en maakt me bezorgd. Dat de mensen elkaar in 2023 wat meer met rust laten. Tegelijk put ik troost uit het feit dat het leven verder gaat. Op 3 januari is de geboorte van mijn zevende kleinkind gepland (fier). Dat geeft hoop. Want een kind brengt in al zijn schoonheid en onschuld elke volwassene aan het glimlachen.”

Volledig scherm Jef Vermassen met zijn partner Vera. © Kristof Ghyselinck

Amir Bachrouri (20), voorzitter Vlaamse Jeugdraad: “Ruimte en mildheid voor de jeugd”

“Ik wens onze samenleving de ruimte en mildheid om jongeren die een engagement opnemen te ondersteunen. Af en toe wordt naar hen met een soort dedain gekeken, zoals bij de klimaatmarsen. Terwijl ik zoveel jongeren zie die willen deelnemen aan het publieke debat, die vrijwilliger zijn bij het jeugdwerk of een bedrijf oprichten. Hen moeten we de ruimte gunnen om te groeien, zodat onze samenleving dat ook kan doen.”

Volledig scherm Amir Bachrouri. © RV

Conner Rousseau (30), Vooruit-voorzitter: “Een minder zuur jaar”

“Het is cliché, maar zo belangrijk: ik wens iedereen een goede gezondheid. Ik hoop dat de oorlog van Poetin snel voorbij is, zodat de mensen in 2023 hun facturen kunnen betalen en de prijzen normaal worden. Moge 2023 minder zuur zijn, met minder extremen die de boel verzieken en mensen opstoken tegen elkaar. Een jaar van vriendschap, warmte en vooral wat amusement. Cheers!”

Volledig scherm Conner Rousseau. © Jan De Meuleneir / Photo News

Gert Verhulst (54), presentator: “Een goeie gezondheid”

“Voor het nieuwe jaar kan ik enkel het cliché der clichés gebruiken: ik wens mezelf, mijn familie en bij uitbreiding iedereen een goeie gezondheid. Hout vasthouden en ‘pollekes’ kussen dat we van ziekte gespaard blijven. Als het noodlot toeslaat, dan valt al het andere meteen weg en moet jet terugvallen op je naasten. Niet voor niets dat ‘een goeie gezondheid’ zo’n straf cliché is.”

Volledig scherm Gert Verhulst. © Kristof Ghyselinck

Janice Cayman (34), winnares Gouden Schoen: “Dat de mensen minder afzien”

“Veel mensen beleven nu moeilijke tijden. Covid, de oorlog van Rusland in Oekraïne en de duurdere prijzen zorgen voor pijn. Ik hoop dat de mensen in 2023 wat minder afzien, dat ze wat beter de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Sportief hoop ik met Olympique Lyon in 2023 nog wat prijzen te kunnen winnen en met de Red Flames de stijgende lijn voort te zetten. Jammer genoeg gaan we in 2023 niet naar het WK.”

Volledig scherm Janice Cayman. © Janice Cayman/RV

Matthias De Caluwe (40), CEO Horeca Vlaanderen: “Culinair genieten”

“Een dosis optimisme voor iedereen, zodat u zich ook op moeilijke momenten niet in het negatieve verliest en optrekt aan wat wel kan. Al denk ik dat we pas echt gemoedsrust zullen vinden wanneer we opnieuw normale energiefacturen in de bus krijgen - ook dat is dan weer goed voor de gezondheid, wat ik u in 2023 graag toewens. En als er in het nieuwe jaar nog wat tijd over is: culinair genieten!”

Volledig scherm Matthias De Caluwe. © Photo News

Roel Van Giel (44), huisarts en voorzitter Domus Medica: “Begrip voor andermans situatie”

“Ik wens onze samenleving dezelfde solidariteit toe als tijdens de eerste coronagolf. Ons zorgpersoneel is structureel overbevraagd, dus moeten we leren op een juiste manier een beroep te doen op het bestaande zorgsysteem en geduld op te brengen. Voor 2023 wens ik dus dat u zorg draagt voor de zorg, maar om te beginnen voor uzelf en voor een ander, door hulp en een luisterend oor te bieden en begrip te tonen voor andermans situatie.”

Volledig scherm Roel Van Giel. © Gregory Van Gansen / Photo News

Laura Verhulst (29), ‘Madam Bakster’: “Trek je op aan lichtpuntjes”

“Een jaar vol licht: dat wens ik iedereen, en zeker zij die het nodig hebben, toe voor 2023. Tegenslagen vallen extra zwaar voor wie al een grote rugzak draagt, leerde ik dit jaar. Maar er zijn altijd lichtpuntjes om je aan op te trekken: een mooie reis, een knuffel met de katten, de zon zien opkomen door het slaapkamerraam, een mango aansnijden die nét rijp is. En veel taart - zolang er taart is, komt alles wel goed.”

Volledig scherm Laura Verhulst. © Wannes Nimmegeers

Zuhal Demir (42), Vlaams minister van Energie (N-VA): “Voor iedereen kleine gelukjes”

“De grootste gelukjes zitten voor mij niet in de politiek, maar bij mijn dochtertje. Het voorbije jaar leerde Rozanne fietsen én zwemmen. Zo fier dat ik was! Elke mama of papa zal dat herkennen. Ik wens iedereen in 2023 bovenal zo’n gelukjes toe. Naast een goede gezondheid. Ik weet het, het is cliché, maar als uw gezondheid niet is wat het moet zijn, dan doet de rest er zelfs niet toe.”

Volledig scherm Zuhal Demir met dochtertje Rosanne. © Wannes Nimmegeers

Paul Van Himst (79), ex-topvoetballer: “Goeie spits voor Anderlecht”

“De belangrijkste wens is dat iedereen gezond kan blijven. Ik kan ervan meespreken, want vorig jaar lag ik nog 2,5 maand in het ziekenhuis door mijn heup. En dan hoop ik dat er een Belg de Ronde van Frankrijk wint, maar Remco rijdt de Giro, dus dat zal nog niet voor 2023 zijn zeker? En Anderlecht kampioen in 2023 zal ook niet voor volgend jaar zijn (lacht). Dan wens ik maar een goede spits voor Anderlecht.” (BF)

Volledig scherm Paul Van Himst. © vincent duterne/photo news

Michel Wuyts (66), wielercommentator: “Nieuwe job voor Carl Hoefkens”

“Ik wens Carl Hoefkens een warm eindejaar en vreugdevol 2023 met snel een nieuwe job toe. Ik vind zijn ontslag onrechtvaardig na enkele negatieve uitslagen in zes weken, terwijl hij toch iets groots neergezet heeft in de Champions League. Dat een bestuur met twee mensen die in een van de grootste voetbalschandalen hun rechtsgang afkochten, Carl beoordelen of hij deugt en vierendelen, daar heb ik een probleem mee. Dus Carl, kop op!”

Volledig scherm Michel Wuyts. © JDK

Ingeborg (56), presentatrice: “Anders zijn dan anders”

“Ik wens iedereen het lef toe om anders te mogen zijn in 2023. Vooral anders dan de oude patronen waarin we soms vastzitten. Het mag anders en spiksplinternieuw. Ik wens iedereen het gevoel dat hun leven betekenis heeft, dat je er alles kan uithalen wat voor jou écht belangrijk is. Dat er veel vriendschap en liefde is en dat de vrede elke dag innerlijk versterkt mag worden, zodat dit zichtbaar kan worden in het grote geheel.”

Volledig scherm Ingeborg. © VTM

Jade Mintjens (24), comedian: “Veel lachen!”

“Ik wens iedereen een mooi jaar met veel liefdevolle mensen om zich heen. En veel lachen!”

Volledig scherm Jade Mintjens. © RV

Georges-Louis Bouchez (36), MR-voorzitter: “Minder schrik voor de toekomst”

“Ik hoop dat mensen in 2023 het vertrouwen terugvinden in de toekomst. Vandaag wordt alles als een probleem gezien en bij elke crisis lijkt men het einde van de wereld af te kondigen, maar uiteindelijk vindt de mensheid en de wetenschap altijd wel een oplossing. We moeten dus wat minder schrik hebben. Als je vertrouwen hebt in de toekomst, dan regelt al de rest zich vanzelf. Dan hebben mensen zin om op te staan ‘s morgens en vooruit te gaan. Maar als je denkt dat de toekomst een catastrofe wordt, dan wil je alleen maar in je schuilkelder kruipen.”

Volledig scherm Georges-Louis Bouchez. © RV

Roger Housen (62), oud-kolonel: “Meer talenkennis voor Poetin”

“Begrijp me niet verkeerd, maar ik wens dat u me het komende jaar minder ziet verschijnen in de media. Dat zou immers betekenen dat de oorlog voorbij is en onze facturen betaalbaarder worden - en daar worden we alleen maar vrolijker van. Alleen moet Vladimir Poetin daarvoor zijn talenkennis wat uitbreiden, want behalve Russisch, Duits en een aardig mondje Engels spreekt hij eigenlijk maar één taal: die van de macht. Hopelijk leert hij in 2023 ook die van de rede en verzoening spreken.”

Volledig scherm Roger Housen. © Mine Dalemans

Christophe Deborsu (57), politiek journalist: “Dat elke Waal een Vlaming kust, en omgekeerd”

“Ik zou willen dat elke Waal een Vlaming kust voor het nieuwe jaar en vice versa. Verder wens ik u een jaar met minder inflatie, minder burn-outs, met minder kandidaat-premiers zoals de heren Bouchez en Magnette die zich nu al eerste minister wanen. Een jaar met meer zeges van de Rode Duivels, met meer halfvol dan halfleeg, met meer treinen op tijd, met meer tijd voor wat telt. En vooral een jaar waarop men nog meer zegt aan wie men liefheeft dat men van hen houdt. Bonne année, bon amour, mes amis.”

Volledig scherm Christophe Deborsu. © Joel Hoylaerts / Photonews

Kato (31) en Tom (33) van The Starlings: “Jaar vol muziek, vreugde, hoop en troost”

“Lieve lezers, 2022 was een jaar vol ups en downs. Het woord dat we veel hoorden passeren was ‘druk’. Alsof we de stille maanden tijdens de lockdown allemaal zo snel mogelijk wilden inhalen. We wensen jullie voldoende rust in het hoofd en intens veel geluk in het nieuwe jaar. Een jaar vol muziek, vreugde, hoop en troost in een wereld waarin we steeds minder rekening houden met elkaar. Hopelijk kunnen wij daarin een eerste rol spelen met onze liedjes voor ‘Eurosong’. Geniet van vrienden, familie en koffie in de ochtend of gelijk wat jullie gelukkig maakt. Probeer elkaar te begrijpen, ook al ligt een mening mijlenver van de jouwe. Dat is alvast ook ons goede voornemen. Lief zijn is de mooiste eigenschap die je kan hebben. Maar bovenal, wees lief voor jezelf.”

Volledig scherm The Starlings. © Joel Hoylaerts / Photonews

Marc Degryse (57), voetbalanalist: “Vredesgesprekken”

“Ik wens dat die oorlog door Rusland in Oekraïne ophoudt en dat we na twee jaar corona met zijn allen wat gezond blijven. In 2012 was ik in Oekraïne voor het EK, ik vond Kiev een fantastische stad. Ik begrijp niet dat die oorlog kan gebeuren en vind het angstaanjagend dat ze nog niet voorbij is. De prioriteit is vredesgesprekken. Sport of wie de nieuwe bondscoach wordt verzinkt nu wat in het niets bij die problemen van de oorlog of de coronacrisis.”

Volledig scherm Marc Degryse. © Marc Degryse