Van corona is even geen sprake: eerste soldenweekend trekt veel Nederlanders naar Antwerpen

Kaneelrol­len smullen en je vergapen aan Brusselse pracht: 5 tips voor een zalig winterweek­end

Als we het weerbericht mogen geloven, worden we de komende dagen getrakteerd op typische Belgische buien. Maar dat betekent niet automatisch dat al je weekendplannen in het water vallen. Maak het gezellig thuis, met een boek, serie of leuke plaat. Of laat je verleiden door de nieuwste food hype: kaneelrollen. Veel plezier!

