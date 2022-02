Valentijnswinactie: Vind je perfecte mismatch op het 'Billie vs Benjamin'-speeddate experiment op 14/02

Vandaag breekt het Jaar van de Tijger aan: dit is alles wat je moet weten over Chinees Nieuwjaar

Vandaag vieren meer dan 2 miljard mensen over de hele wereld Chinees Nieuwjaar. Het feest, dat ook wel het nieuwe maanjaar wordt genoemd, markeert het einde van het Jaar van de Os en het begin van het Jaar van de Tijger. “Wie geboren is in een Tijgerjaar, is een geboren leider”, klinkt het. Hier is alles wat je moeten weten over het nieuwe Chinese maanjaar.

17:51