Vakbonden willen dat minister Vandenbroucke huishoudhulp erkent als risicovol beroep

Spaans parket opent onderzoek naar Rubiales wegens “seksuele agressie”, moeder van bondsvoor­zit­ter sluit zich op in kerk en gaat in hongersta­king

Nieuwe episode in de kus-rel rond Luis Rubiales. De moeder van de Spaanse bondsvoorzitter heeft zich sinds deze ochtend opgesloten in een kerk en gaat daar in hongerstaking. Ze vraagt aan Jennifer Hermoso, de speelster die de kus op de mond kreeg en zich afgelopen weekend voor het eerst sinds het moment toonde, om “de waarheid te vertellen”. Intussen opende het Spaanse parket ook een onderzoek naar Rubiales voor “seksuele agressie”.