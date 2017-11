Vader zegt hoe trots hij is op zijn homofobe dochter (10) LB

18u10

Bron: The Independent, Reddit 0 Thinkstock Illustratiebeeld Op Reddit krijgt een Amerikaanse vader de volle laag nadat hij in een post meedeelde hoe trots hij is op zijn tienjarige homofobe dochter.

'Andi Mack' is een tv-show op Disney Channel met daarin een 13-jarige jongen, Cyrus, die verliefd wordt op een andere jongen, Jonah. In een recente aflevering kwam Cyrus tegenover zijn vrienden uit de kast, waarop die hem en zijn seksuele geaardheid aanvaardden.

De vader deelde een anekdote over hoe zijn dochter de nieuwe verhaallijn afkeurde. "Mijn dochter zei me gisteren dat ze nooit meer naar dat feuilleton wil kijken. Ik vroeg haar waarom, want ze houdt echt wel van die stomme kinderprogramma's. 'Omdat er een jongen in zit die verliefd is op een andere jongen', zei ze".

Waarna de vader uitgebreid uit de doeken doet dat hij geen probleem heeft met homo's, "hoe abnormaal het ook is", en dat hij zijn kinderen nooit heeft opgezet tegen homo's. "Maar het was een bijzonder trots moment voor mij toen ik vaststelde dat mijn dochter van tien doorhad hoe de media de homoagenda aan onze kinderen opdringen".