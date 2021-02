Universiteit van Virginia onderzoekt intranasaal Covid-vaccin: “Vergelijkbaar met astma-inhalator”

OPROEP. Hoe zwaar woog corona op uw gezinsbud­get?

16 februari Dat de voedselprijzen in de supermarkten flink gestegen zijn, bleek deze week nog uit het nieuws. Maar ook tijdelijke werkloosheid, lockdown of andere coronamaatregelen wegen op de rekening van veel gezinnen. Bij HLN willen we dat graag tonen, en daarom zijn we op zoek naar uw hulp. Wil u -met alle rekeningen op tafel en in alle openheid- tonen wat de impact van corona dit jaar was op uw gezinsbudget? Mail onze redactie via redactie@hln.be en vergeet zeker uw telefoonnummer niet te vermelden.