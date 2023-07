UITGELEGD. Waarom je eerst fruit passeert in de supermarkt en eindigt bij snoep

Eerst de groente- en fruitafdeling, dan de rest. Dat is de vaste looproute door zowat alle supermarkten in België, maar ook in veel andere landen. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat die indeling niet lukraak gebeurt. Waarom zijn fruit en groenten zo belangrijk voor retailers? En waarom laten we ons op het einde toch nog vaak verleiden door ongezonde producten? Retailexperte Silvie Vanhout legt het in bovenstaande video uit.