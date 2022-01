Twitter blokkeert account Amerikaans Republikeins antivaxer-parlementslid

Livios Verbod op nieuwe stookolie­ke­tels vanaf 2022: wat moet je doen wanneer je ketel het plots begeeft?

Vanaf 2022 mag je geen nieuwe stookolieketel plaatsen als er een gasleiding in je straat ligt. Bij nieuwbouwwoningen of gebouwen die een grondige energetische renovatie ondergaan, is het zelfs in élke situatie verboden. Maar wat als je ketel het binnenkort begeeft? Hoe laat je de stookolieketel weghalen? En wat zijn de alternatieven? Bouwsite Livios zocht het uit.

30 december