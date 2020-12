Twee doden en honderden daklozen na stortregens op Filipijnen

#zorgvoor­licht: Ontdek hier de mooiste lichtstra­ten in jouw gemeente!

18 december Vlaanderen zorgde massaal voor licht in donkere dagen tijdens de eerste editie van #zorgvoorlicht: bedankt daarvoor! In de herfstvakantie was de verbondenheid zo goed te voelen en daarom willen we het licht, de liefde en de warmte blijven verspreiden. In de kerstvakantie gaan we met HLN.be en VTM NIEUWS op zoek naar De Mooiste Lichtstraat van Vlaanderen. Ontdek hier alle genomineerde lichtstraten!