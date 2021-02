Turkse vrouw gooit kinderen uit brandend gebouw om hun leven te redden

Van Ranst over uitblijven versoepe­lin­gen: “Iedereen is het beu, maar er is perspec­tief”

17:46 Viroloog Marc Van Ranst reageert in VTM NIEUWS opgelucht op de beslissing van het Overlegcomité om voorlopig geen nieuwe versoepelingen door te voeren. “Ik denk dat dit de enige juiste beslissing was”, zegt hij. De stijging in het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is immers erg verontrustend. De huidige maatregelen zouden voldoende moeten zijn om een eventuele derde golf aan te kunnen, mits iedereen zich eraan houdt, klinkt het.