Trump: "VS zullen met volledige en ongeëvenaarde militaire slagkracht onze bondgenoten verdedigen tegen Noord-Korea" LB

11u03

Bron: CNN 0 REUTERS U.S. President Donald Trump and South Korea's President Moon Jae-in shake hands during a joint press conference at the presidential Blue House in Seoul, South Korea, November 7, 2017. REUTERS/Jung Yeon-Je/Pool Amerikaans president Donald Trump heeft in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel gezegd dat de Verenigde Staten hun bondgenoten "zonodig met heel onze ongeëvenaarde militaire slagkracht" zullen verdedigen tegen Noord-Korea. Tijdens een gezamenlijke persconferentie met zijn Zuid-Koreaanse ambtgenoot Moon Jae-in bracht Trump het spook van een kernoorlog aan het licht.

"Het nucleaire rakettenprogramma van Pyongyang bedreigt miljoenen mensen. Het is tijd dat we met hoogdringendheid en vastberadenheid handelen", zei hij.

Trump beklemtoonde dat de VS weliswaar probeert Kim Jong-uns nucleaire ambities in te dijken "met alle middelen behalve militaire actie" maar dat de VS "klaarstaat om zichzelf en zijn bondgenoten te verdedigen met onze volledige ongeëvenaarde militaire capaciteiten, mocht dat nodig zijn".

Tijdens zijn rondreis door Azië gebruikte hij eerder al dezelfde bewoordingen tijdens zijn toespraak op een Japanse luchtmachtbasis: "Samen met onze bondgenoten zijn Amerikaanse strijders bereid ons land te verdedigen met onze volledige ongeëvenaarde militaire capaciteiten".

Zuid-Koreaans president Moon zei dat hij en Trump de laatste hand hebben gelegd aan een eerdere overeenkomst die Zuid-Korea toestaat krachtiger raketten te hebben met het oog op de dreigementen vanuit Noord-Korea. Daarnaast zal Zuid-Korea nieuwe geavanceerde wapensystemen aankopen en ontwikkelen.