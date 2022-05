Toeristen die bij TUI pakketreis voor de zomer boekten krijgen mogelijk te maken met historisch hoge brandstoftoeslagen

Dakloze vrouw leefde maand lang in telefoon­cel tijdens lockdown in Shanghai

Een lockdown om het coronavirus in te dijken ligt verder en verder achter ons. Maar in China is het vandaag nog altijd realiteit. Zo moesten vorige maand in Shanghai zo’n 26 miljoen inwoners ‘in hun kot’ blijven. Voor daklozen een probleem. Een ingeweken vrouw van rond de 50 vond geen andere oplossing dan zich in een rode telefooncel te vestigen met haar hondje. Tot de politie haar op 29 april uit de telefooncel zette.

