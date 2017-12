Tijd voor een nieuwe kersttraditie: de atypische kerstfilm SD

Kerst is vooral een tijd van dilemma's. Neem je nog een extra kroketje of hou je nog wat plek over voor het dessert? Mag jij als eerste een cadeautje openmaken of je zus? The Santa Clause of Home Alone? Vooral dat laatste zorgt gegarandeerd iedere kerst voor stress. Goed nieuws, onze filmman Sverre Denis heeft dit jaar de oplossing voor je: 7 atypische kerstfilms die je kerstfeest weer helemaal tot leven wekken en van jou de held van de avond maken. Een nieuwe traditie is geboren.

