TERUGLEZEN OEKRAÏNE. “Dat is spugen in het gezicht van de soldaat”: Oekraïne smoort kritiek op tegenoffensief

Oekraïne is momenteel afhankelijk van landroutes en een rivierhaven voor de uitvoer van het graan, wat de exportvolumes sterk beperkt. Turkije probeert het akkoord nieuw leven in te blazen, in de hoop dat het een springplank is voor bredere vredesonderhandelingen tussen Kiev en Moskou.

"We hebben onze overtuiging herhaald dat de herneming van het akkoord zal toelaten de stabiliteit in de twee domeinen terug te brengen ", aldus de Turkse minister, tijdens een gezamenlijke persconferentie met zijn Russische ambtsgenoot Sergej Lavrov in Moskou.

De herneming van de deal voor de export van Oekraïens graan is volgens de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Hakan Fidan, essentieel voor de wereldwijde voedselzekerheid en stabiliteit in de regio van de Zwarte Zee . De Oekraïense graandeal werd mee door Ankara onderhandeld en midden juli door Moskou eenzijdig opgeblazen.

Kritiek op tegenoffensief is "spugen in het gezicht van soldaat"

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Koeleba heeft donderdag uitgehaald naar critici die vragen stellen bij de strategie van het tegenoffensief of de trage voortgang bij de bevrijding van door Rusland bezet gebied in het oosten van het land. Dat is "spugen in het gezicht van de Oekraïense soldaat", aldus Koeleba.

"Kritiek leveren op het trage tempo van het tegenoffensief, dat staat gelijk aan spugen in het gezicht van de Oekraïense soldaat die elke dag zijn leven opoffert, vooruitgaat en kilometer per kilometer Oekraïens grondgebied bevrijdt", stelde Koeleba. "Ik zou alle critici aanbevelen om te zwijgen, naar Oekraïne te komen en zelf te proberen om één centimeter te bevrijden".

Koeleba sprak op een gezamenlijke persbriefing met zijn Spaanse ambtgenoot José Manuel Albares Bueno in de marge van een informele bijeenkomst van de buitenlandministers van de Europese Unie in Toledo. Daar deed hij een nieuwe oproep aan de lidstaten om wapens te leveren, met name tanks, gepantserde voertuigen en luchtafweersystemen.

Koeleba drong er ook opnieuw op aan dat de landen die over F-16's beschikken, zoals België, niet enkel opleidingen voor Oekraïense piloten zouden voorzien, maar in navolging van Nederland, Denemarken en Noorwegen ook daadwerkelijk gevechtsvliegtuigen zouden leveren.