Telefacts NU gaat undercover: klein groepje artsen geeft bewust valse info over coronavaccins aan patiënten

Een klein groepje artsen geeft bewust foute informatie aan patiënten over de coronavaccins. Dat is morgenavond om 21u50 te zien in de reportage van Telefacts NU. Het kleine groepje artsen gaat zelfs zo ver dat ze de patiënt een vals attest geven en bereid zijn het vaccin gewoon in de vuilbak te gooien in plaats van aan de patiënt te geven.

Huisarts Wouter Van Den Abeele weet dat hij een cruciale taak heeft in de vaccinatiestrategie. Patiënten die met vragen zitten omtrent de vaccins hebben informatie nodig. “Ik had ook twijfels”, zegt hij. “Ik heb dat tegen sommigen gezegd, maar nu ben ik zeker. De vaccins gaan goed beschermen. Het vaccin is in orde op vlak van veiligheid, is in orde qua effectiviteit, het is nu beschikbaar, nu moeten we het gebruiken. We kunnen niet zeggen we gaan nu eventjes wachten tot er vaccins komen met één toediening en dan pas overgaan tot actie.”

Niet alle artsen denken er zo over. Telefacts Nu ging undercover bij huisartsen en merkt dat sommigen zo weinig vertrouwen hebben in het vaccin en de farmaceutische industrie dat ze bewust onjuiste informatie geven.

“Een opgezet circus”

“De farmaceutische industrie is zowat even betrouwbaar als de sector van het verkopen van tweedehands auto’s, als je me begrijpt”, zegt een huisarts aan een journalist die undercover ging voor de reportage. “Zo een heisa voor een gewoon virus, hallo. En als je al ziet dat de testen niet kloppen. Vals positieve testen. Waar zijn we dan mee bezig? Het is een circus, een opgezet circus.”

“Het is wetenschappelijk zo dat het ten eerste bewezen is dat de kans zeer reëel is dat bijvoorbeeld veel jonge mensen onvruchtbaar gaan worden”, zegt de dokter, ook al is het tegendeel al bewezen. “Maar - en dat geldt dan voor iedereen - dat er een serieus risico bestaat dat als je in een toekomstig stadium contact hebt met een coronavirus, dat je dan juist een heel hevige reactie gaat doen. Het soort reacties waardoor je in de kliniek belandt en waardoor sommige mensen het ook niet halen.”

Schriftvervalsing

“Ik moet het mijne niet hebben. En als ze mij verplichten, dan zoek ik wel achterpoortjes. Dan is allergie altijd handig. Bewijs het dan maar. De overlijdens zijn ze systematisch aan het onderzoeken met een lijkschouwing: is het door het vaccin of is het door onderliggende aandoeningen? Maar al de mensen die ze onderzocht hebben, de volle 100 procent bleek toch gestorven te zijn ten gevolge van het vaccin.”

Eén arts gaat nog verder. Hij is bereid om aan schriftvervalsing te doen. “Allez, de twijfelende patiënt, als hij echt niet wilt en hij wilt alleen mijn handtekening, dan krijgt hij mijn handtekening. Wat kan mij dat schelen. Dan ligt dat in de vuilbak dat vaccin. Eerst afhalen bij de apotheek, dan is alles in orde. Dan ligt het in de vuilbak . Of desnoods breken we het. Je moet dat nu niet gaan vertellen tegen een ander, want dan ben ik mijn diploma kwijt. Dan mag ik dat wegsmijten.”

“Kaakslag voor mensen in eerste lijnzorg”

“Het is een kaakslag voor de mensen in de eerste lijn die voor patiënten met Covid hun leven riskeren. Die zijn duidelijk in de fout ten opzichte van de maatschappij, bedriegers. Ook ten opzichte van de andere artsen. Door plezier te doen aan hun patiënt bedriegen ze hen eigenlijk. Dat wordt serieus gesanctioneerd. Dat kan ik u garanderen”, zegt Michel Deneyer, de voorzitter van de Orde van Geneesheren.

Thomas Van Hemeldonck, onderzoeksjournalist bij Telefacts Nu, verduidelijkt dat de Orde van Geneesheren de artsen kan proberen opsporen. “Ze kunnen voor een disciplinaire raad gebracht worden. Dat kan gaan schorsing van een paar weken tot een maand. Dat is een enorme aderlating en een blamage. Er zijn ook mogelijk juridische stappen die ondernomen kunnen worden wegens schriftvervalsing”, luidt het.

