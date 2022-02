Strijdvaardige Oekraïners proberen samen Russische tanks tegen te houden

Coronacom­mis­sa­ris Pedro Facon: “We juichen wéér te vroeg: de pandemie is niet voorbij”

“De pandemie is nog niet voorbij, we juichen weer te vroeg.” Dat zegt coronacommissaris Pedro Facon in een interview met ‘De Zondag’. Hij zal aan het Overlegcomité - dat samenkomt op 4 maart - voorstellen om over te schakelen naar ‘code geel’ op de coronabarometer, maar de afschaffing van het Covid Safe Ticket (CST) is volgens hem nog niet aan de orde.

11:36