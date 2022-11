Stel hier uw vragen over het klimaatakkoord aan klimaatexpert Jill Peeters

Met ruim een dag vertraging is er dan toch een klimaatakkoord bereikt op de VN-klimaattop in het Egyptische Sharm-el-Sheikh. Een teleurstellend akkoord voor de Europese delegatie, die er opnieuw niet in geslaagd is in de slottekst te laten opnemen dat alle fossiele brandstoffen (en dus niet enkel steenkoolgebruik) moeten worden afgebouwd. Heeft u nog vragen over het klimaatakkoord? Stel ze dan in het formulier hieronder. Klimaatexpert Jill Peeters beantwoordt om 19 uur de belangrijkste vragen in de VTM NIEUWS-studio.